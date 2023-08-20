«تعليم مطروح»: تنفيذ برامج علاجية لتنمية مهارات طلاب المرحلة الابتدائية

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أن إدارة التعليم الابتدائي بصدد تنفيذ عدة برامج علاجية لتنمية مهارات طلاب المرحلة الابتدائية في مادتي اللغة العربية والرياضيات بكل الإدارات التعليمية.

قياس مستوى الطلاب

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح إنه بداية من اليوم الأحد وحتى 14 سبتمبر المقبل سيتم قياس مستوى الطلاب وقياس أثر الخطة لمدة شهر تقريبا، وفي الختام سيتم عمل نشاط لقياس مدى استجابة الطلاب للبرنامج.

وأضاف وكيل تعليم مطروح، أن تلك البرامج تأتي في ضوء خطة وزارة التربية والتعليم الإدارة العامة للتعليم الابتدائي لتنفيذ الخطط العلاجية الخاصة لتنمية مهارات الطلاب في ضوء منظومة التطوير الجديدة.

وأشار في بيان، إلى أن أطر تنفيذ تلك البرامج تتضمن انتقاء كل إدارة تعليمية لمدرسة ابتدائية بموقع متوسط لتنفيذ الخطة، خاصة وأن التعليم الابتدائي قام باختيار صفوة من معلمي اللغة العربية والرياضيات لإلقاء المحاضرات خلال تنفيذ برامج تنمية مهارات الطلاب.

تطوير المنظومة التعليمية

وأوضح «شحاتة» استمرار المديرية في تطوير المنظومة التعليمية بمطروح على قدم وساق، وفق خطة الوزارة، وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ليشعر أولياء الأمور بالتغيير على أرض الواقع مع انطلاق العام الدراسي الجديد.