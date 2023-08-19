«تعليم مطروح»: تغيب 8 طلاب عن امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة اليوم

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أن امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة انطلقت اليوم، وسط أجواء منضبطة يسودها الهدوء والالتزام، حيث يؤدي الطلاب الامتحان في مادتي اللغة العربية فترة واحدة لمدة 3 ساعات، والتربية الدينية فترة ثانية لمدة ساعتين، في لجنة مجمع أبي بكر الصديق الابتدائي وسط مدينة مرسى مطروح.

تغيب 8 طلاب عن امتحانات الثانوية العامة

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن غرفة العمليات الرئيسية بدأت عملها منذ الصباح الباكر لمتابعة مسار أول أيام امتحانات الدور الثاني الثانوية العامة، وذلك بحضور أعضاء الغرفة المكونة من إسماعيل جاتو، رئيس اللجنة الثلاثية، وممثلي مديرية أمن مطروح والمستشار العسكري، أعضاء غرفة العمليات، مؤكدا أن 73 طالبا أدوا امتحان مادة اللغة العربية، وتغيب 8 طلاب.

أجواء هادئة في امتحانات الثانوية العامة

وأضاف وكيل «تعليم مطروح»، أنه اطمأن من رئيس لجنة امتحانات الدور الثاني الثانوية العامة بأبي بكر الصديق، على انطلاق امتحانات الدور الثاني وتوافر الأجواء التربوية المناسبة والهادئة للطلاب وسط إجراءات أمنية مشددة.

لا شكاوى من امتحان الثانوية العامة في مطروح

وأكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات يتم من خلالها التواصل المباشر والمستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، للاطمئنان على توافر كافة الأجواء الامتحانية المناسبة وفق التعليمات الوزارية، بالإضافة إلى التنسيق المشترك مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة، لضمان تحقيق عملية امتحانية منضبطة يسودها الالتزام، لافتاً أن الغرفة الرئيسية لم تتلق أي شكاوى من الطلاب بشأن امتحان اليوم.