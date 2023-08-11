كل ما تود معرفته عن القطار الكهربائي الخفيف.. زمن التقاطر 12.5 دقيقة

أكدت وزارة النقل، أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف يخدم التجمعات العمرانية الجديدة مثل الشروق وبدر والمستقبل، فضلا عن العاصمة الإدارية الجديدة، موضحة أنه يعتبر أحد أبرز وأهم وسائل النقل الجماعي الصديقة للبيئة التي لا تصدر عنها أي انبعاثات ضارة.

مع بداية تشغيل القطار الكهربائي الخفيف بداية من محطة عدلي منصور التبادلية إلى المحطات الأخرى، كان زمن التقاطر 25 دقيقة، ووفق تقرير لوزارة النقل، تم تقليل المدة إلى 12.5 دقيقة أي إلى النصف، ليتحرك قطار من محطة عدلي منصور كل 12.5 دقيقة تيسيراً وتسهيلاً على جمهور الركاب.

سرعة القطار الكهربائي الخفيف

اختلف سرعة القطار الكهربائي الخفيف، من بداية التشغيل عن سرعته الآن، حيث بدأ بسرعة 90 كيلو في الساعة الواحدة، ومع مرور الوقت وصلت سرعته حالياً إلى 120 كيلومتر في الساعة، نظراً مع الإقبال المتزايد عليه من قبل الركاب.

خطط مُحكمة تعمل على تنفيذها وزارة النقل، بشأن مشروع القطار الكهربائي الخفيف، أولها توفير ساحات انتظار للسيارات، وبمجرد أن تصل سعتها التخزينية إلى 90% سيتم عمل جراج متعدد الطوابق تسهيلاً وتيسيراً على المواطنين، لإتاحة الفرصة لمالكي السيارات الخاصة لترك السيارة في أماكن الانتظار واستقلال القطار الكهربائي.

وفق وزارة النقل، تكلف القطار الكهربائي الخفيف 1.4 مليار دولار، ومن المقرر أن يدر تكلفته خلال 10 سنوات فقط من تشغيله، لافته إلى أنه يتم حالياً تشغيل 22 قطار، من أصل 44، على أن يتم زيادتهم بشكل مستمر وفق الإقبال المتزايد عليه.

زمن تقاطر القطار الكهربائي الخفيف

أجابت وزارة النقل، على إمكانية تقليل زمن التقاطر لأقل من 12.5 دقيقة، في تقريرها، حيث أكدت أنه يمكن أن يصل مستقبلاً إلى 3 دقائق، فلديها مركز للسيطرة والتحكم يتابع بدقة حركة التشغيل على مدار الساعة.

يستغرق القطار الكهربائي الخفيف من محطة عدلي منصور إلى محطة مدينة الفنون والثقافة 40 دقيقة، بدلاً من ساعة، في إطار انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.