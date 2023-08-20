موعد بدء المرحلة الثالثة من التنسيق 2023.. التسجيل إلكترونيا

كشفت مصادر في التعليم العالي والبحث العلمي، موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2023 سيكون بعد الانتهاء من مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية، وفقًا للضوابط والقواعد المنصوص عليها في هذا الشأن، موضحة أنَّ المرحلة الثالثة تشمل الطلاب الناجحين في الدور الأول من امتحانات الثانوية العامة 2023، وكذلك الناجحين في امتحانات الدور الثاني.

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وأوضحت المصادر، لـ«الوطن»، أنَّ موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2023 سيكون مطلع شهر سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من إعلان نتيجة تقليل الاغتراب، على أن تستمر المرحلة حتى الانتهاء من تسجيل رغبات الطلاب، موضحة أنَّ التسجيل لها يكون عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

وأعلنت عدد من الجامعات الأهلية والخاصة بمختلف المحافظات، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى والقبول لطلاب الثانوية العامة 2023، المرشحين للكليات المختلفة وفقا للحدود الدنيا والضوابط والقواعد التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إذ أنَّه من المقرر انتهاء أعمال التنسيق للمرحلة مطلع شهر أكتوبر المقبل.

وفي سياق آخر، حددت وزارة التعليم العالي تفاصيل تنسيق المرحلة الثانية بحد أدنى 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98% لطلاب الشعبة العلمية، بعدد طلاب 259 ألفًا و445 طالبًا وطالبة، و238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05% لطلاب الشعبة الأدبية.