أسماء الجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة من التعليم العالي

أكدت وزارة التعليم العالي على الطلاب وأولياء الأمور ضرورة الإلمام بالجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة من الوزارة وذلك مع أعمال التنسيق التى تتم حاليا للقبول بالجامعات والمعاهد، منعا للوقوع فريسة للكيانات التعليمية الوهمية التى تدعى الحصول على ترخيص من الوزارة، وتمنح شهادة مُعادلة من المجلس الأعلى للجامعات، وحددت الوزارة الجامعات الخاصة والأهلية والدولية المعتمدة 2023 على مستوى الجمهورية، وهي كالتالي:

27 جامعة خاصة

1. جامعة 6 أكتوبر.

2. جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

3. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

4. جامعة مصر الدولية.

5. الجامعة الألمانية بالقاهرة.

6. جامعة الأهرام الكندية.

7. الجامعة البريطانية في مصر.

8. الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

9. جامعة سيناء.

10. جامعة فاروس بالإسكندرية.

11. جامعة النهضة ببنى سويف.

12. جامعة المستقبل.

13. الجامعة المصرية الروسية.

14. جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة.

15. جامعة هليوبوليس.

16. جامعة الجيزة الجديدة.

17. جامعة دراية بالمنيا.

18. جامعة بدر.

19. جامعة حورس.

20. جامعة المصرية الصينية.

21. جامعة ميريت.

22. جامعة سفنكس.

23. جامعة السلام.

24. جامعة بدر بأسيوط.

25. جامعة الصالحية الجديدة.

26. جامعة الحياة.

27. جامعة مايو.‌

الجامعات الأهلية عددها 20

1. جامعة الملك سلمان الدولية.

2. جامعة العلمين الدولية.

3. جامعة الجلالة.

4. جامعة المنصورة الجديدة.

5. الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية.

6. جامعة النيل الأهلية.

7. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر.

8. جامعة مصر للمعلوماتية.

9. جامعة حلوان الأهلية.

10. جامعة المنصورة الأهلية.

11. جامعة بنها الأهلية.

12. جامعة المنوفية الأهلية.

13. جامعة بني سويف الأهلية.

14. جامعة أسيوط الأهلية.

15. جامعة جنوب الوادي الأهلية.

16. جامعة المنيا الأهلية.

17. جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

18. جامعة الإسكندرية الأهلية

.19. جامعة الزقازيق الأهلية.

20. جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

جامعات بقوانين خاصة

جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

6 جامعات باتفاقيات دولية:

1. الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

2. الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

3. الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية (GIU).

4. جامعة اسلسكا.

5. جامعة برلين الألمانية بالجونة.

6. جامعة سنجور.

جامعات باتفاقيات إطارية:

1. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

2. الجامعة العربية المفتوحة.

أفرع الجامعات الأجنبية

1. مؤسسة الجامعات الكندية في مصر، التي تستضيف فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد وفرع جامعة رايرسون.

2. مؤسسة جامعات المعرفة الدولية التي تستضيف فرع جامعة كوفنتري البريطانية وفرع جامعة نوفا البرتغالية.

3. مؤسسة جلوبال التي تستضيف فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية.

4. مؤسسة "الجامعات الأوروبية في مصر" والتي تستضيف فرعًا لكل جامعة من جامعتي (لندن، وسط لانكشاير).

الجامعات التكنولوجية

1. جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

2. جامعة الدلتا التكنولوجية.

3. جامعة بني سويف التكنولوجية.

4. جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية.

5. جامعة برج العرب التكنولوجية.

6. جامعة طيبة الجديدة التكنولوجية.

7. جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية.

8. جامعة سمنود التكنولوجية.

9. جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية.

10. جامعة مصر التكنولوجية الدولية (القاهرة، الفيوم، أسيوط).