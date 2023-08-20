تحصين 200 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بكفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ، تحصين الماشية ضد مرض الوادي المتصدع والحمى القلاعية، إضافة إلى ترقيم وتسجيل الماشية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، لتحصين 212 ألف رأس ماشية.

تحصين 200 ألف رأس ماشية

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنّه تم تحصين 200 ألف رأس ماشية من المستهدف 212 ألف رأس ماشية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، بنسبة تحصين 98%، كما وجّه بتطبيق الإجراءات الاحترازية، بمشاركة 105 لجان متخصصة، وكل لجنة من اللجان البيطرية تتكون من لجنتين لجنة للترقيم ولجنة للتحصين، مشيداً باستجابة المواطنين للحملة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، نظراً لزيادة الوعي البيطري لديهم مع الإرشاد والتوعية المكثفة قبل وأثناء الحملة وعلمهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين.

وقال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إنّ المديرية مستمرة في حملاتها لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بالمراكز والمدن والقرى، لافتاً أنّ عبوات التحصين متوفرة بشكل بالتزامن مع توعية المربين وأصحاب الحيوانات بأهمية تحصين ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومية.

105 فرق منتشرة لتحصين الماشية

وأوضح «بشار»، إنّ عدد الفرق المنتشرة في مراكز ومدن وقرى المحافظة 105 لجان، وأنّ غرفة العمليات بالمديرية والإدارة البيطرية تُتابع أعمال الترقيم، منوهاً أنّه تم تخصيص سن إبرة لكل رأس ماشية، ويتم تسجيل ذلك في دفاتر لأن كل رأس ماشية لها رقم قومي.

وأضاف «بشار»، أنّه يتم استخدام سنون استعمال مرة واحدة لكل رأس، ويقوم بالتحصين فريق عمل مدرب على أعلى مستوى، مع اتباع الأمان الحيوي والتحصين من بيت لبيت، للحفاظ على الثروة الحيوانية، وتقديم كل الدعم للفلاحين والمربيين، موجهاً بأهمية الترقيم والتسجيل والتأمين، لضمان نجاح الحملة وحصول المربى على حقوقه، والتنبيه على المربين بضرورة تقديم جميع الماشية للأهمية القصوى، إضافة لحملات التوعية والتي وصلت لـ250 حملة توعية بالقرى، لتحفيز المزارعين على تحصين مواشيهم.