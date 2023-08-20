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337 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

كتب:

أحمد أبوضيف
10:20 ص | الأحد 20 أغسطس 2023
الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي

الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، أنَّ عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 337 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني  للعام الجامعي الجديد 2023-2024.

تنسيق الجامعات 2023

وأكّد وزير التعليم العالي جاهزية معامل الحاسب الآلي المتاحة بالجامعات الحكومية من 9 صباحًا وحتى 3 عصرًا طوال فترة التنسيق لاستقبال الطلاب، ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني.

وقال السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، إنَّ موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية حتى مساء اليوم الأحد الموافق 20 أغسطس الجاري، مؤكّدًا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

تنسيق المرحلة الثانية 2023

وأكّد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة ضرورة استفادة الطلاب من الأدلة الإرشادية والتوضيحية والفيديوهات التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة لمساعدة الطلاب في كيفية التنسيق الدقيق، وكتابة رغباتهم بطريقة صحيحة.

ولفت إلى وجود إمكانية لتعديل الرغبات حتى توقيت نهاية المرحلة، موجهًا الطلاب لمراجعة الصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقعها الإلكتروني لمتابعة هذه الأدلة، من خلال حسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي .

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.