تنسيق المرحلة الثانية 2023.. اعرف آخر موعد لتسجيل الرغبات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انتهاء تنسيق المرحلة الثانية 2023 لتسجيل الرغبات للقبول بالجامعات والمعاهد العليا، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن اللجنة العليا للتنسيق تبدأ في أعمال فرز رغبات الطلاب، كما توزع اللجنة الطلاب على الكليات وفقا للأعداد المقررة لها للوقوف على الحدود الدنيا للكليات.

استقبال 315 ألف طالب بتنسيق المرحلة الثانية

أشارت التعليم العالي، أن موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg استقبل حتى أمس 315 ألف طالب وطالبة، وأوضحت إمكانية تعديل الرغبات حتى توقيت نهاية المرحلة الثانية اليوم.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

أوضح السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف على قطاع التنسيق، أن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 لتسجيل الرغبات يجرى الكشف عنها خلال 72 ساعة من غلق باب التسجيل لها وإتاحتها عبر الموقع الإلكتروني مباشرة فور إعلان وزير التعليم العالي الحدود الدنيا للكليات المختلفة.

تقليل الاغتراب عقب الانتهاء من إعلان نتيجة المرحلة الثانية

وأشار في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنَّ مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية ستنطلق عقب الانتهاء من إعلان نتيجة المرحلة الثانية بـ48 ساعة على الأقل، وذلك وفقا للضوابط التي أقرّها الأعلى للجامعات في هذا الشأن.