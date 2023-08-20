البطاطا والفراولة تتصدران قائمة الخضر والفاكهة المصدرة إلى الخارج

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تصدر البطاطا الحلوة قائمة الخضروات المصرية المصدرة الأسبوع الماضي بواقع 7 آلاف طن، تليها البطاطس بـ6 آلاف طن، ثم البصل بإجمالي 5 آلاف طن، فيما تصدرت الفراولة قائمة الفواكه المصرية المصدرة بإجمالي 7 آلاف طن، ثم المانجو بـ6 آلاف طن، ثم الرمان بـ3 آلاف و500 طن، وجاءت السودان أكبر الدول المستوردة من مصر ثم السعودية وإندونيسيا.

ميناء سفاجا يحتل المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية

أوضحت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في بيانها الأسبوعي، أنَّه لا يزال ميناء سفاجا يحتل المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 575 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـ400 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 368 رسالة، فيما بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1616 رسالة بواقع 193 ألف طن، تمّ رفض 17 رسالة منها، وتنوعت الرسائل الغذائية ما بين 190 صنفًا من قمح، زيوت متنوعة وفول صويا من 89 دولة، إذ تمثل أكبر الدول المصدرة إلى مصر روسيا، أوكرانيا، إندونيسيا وماليزيا.

ميناء الإسكندرية لا يزال يحتل المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية

كما كشف تقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بهيئة سلامة الغذاء، أنَّ ميناء الإسكندرية لا يزال يحتل المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 471 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة بإجمالي 300 رسالة، ثم ميناء «السخنة - السويس» بـ210 رسائل، وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة 60 منتجًا و7 شركات، كما فحصت 812 منتجًا جديدًا، وأصدرت 20 شهادة بيع حر.

إعداد التقارير الفنية لـ1487 عينة من شحنات الأغذية المستوردة

وفيما يخص الإدارة العامة للمعامل، فقد أعدت الإدارة التقارير الفنية لـ1487 عينة من شحنات الأغذية المستوردة، و325 عينة لأغذية معدة للتصدير، بالإضافة إلى 99 عينة منتجات الأغذية الخاصة، كما تمّ دراسة طلبات التظلمات بإجمالي 391 طلبًا.