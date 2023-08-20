«الشعب الجمهوري» ينظم حفلا لتكريم أوائل الثانوية العامة في السويس

نظم حزب الشعب الجمهوري في أمانة السويس، برئاسة جمال عبيد، أمين عام الحزب بالمحافظة، وبمشاركة أعضاء هيئات مكاتب الحزب، حفلا لتكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية، حيث استهل الحفل بالسلام الجمهوري، أعقبه تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم.

وبدأ النائب جمال عبيد، حديثه بتهنئة طلاب الثانوية العامة، آملا لهم في مستقبل يحفّه النجاح لشباب يغدو بعلياء وطنه، مشيرا إلى لأهمية العلم في نهضة الأمم بشكل عام، كما أشاد بالدور المثمر للآباء في توفير متطلبات آبنائهم.

وأكد عبيد، ضرورة توحيد الجهود لمساعدة بعضنا البعض خلال الفترة الحالية لما يمر به العالم من ظروف اقتصادية صعبة، لافتا إلى أنّ الحزب سينظم العديد من المبادرات التشجيعية للطلاب والطالبات كفصول التقويه لجميع المراحل التعليمية، وتوفير المتطلبات الدراسية لكل من كان بحاجة لذلك.

وقدّمت آمال الشرقاوي، أمينة المرأة في الحزب، أرق عبارات التهنئة لجميع المتفوقين، بينما أعرب إبراهيم غريب، أمين الشباب بالمحافظة، عن مدى سعادته في رؤية تلك النماذج المشرفة، متمنيا لهم دوام النجاح في حياتهم.

تلا ذلك عرض فيديو يتضمن تهنئة بعض أعضاء الحزب للطلبة والطالبات المتفوقين، واختتم الحفل بتكريم وتوزيع الدروع على المتفوقين، والتقاط العديد من الصور التذكارية.