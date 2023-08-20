قبل امتحان اللغة الأجنبية الثانية.. نصائح لطلاب الثانوية العامة

ساعات قليلة وينطلق امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة، الدور الثاني لعام 2023، بين «الإيطالية والفرنسية والألمانية»، لذلك تنتاب الطلاب حالة من القلق، خوفا من الإخفاق في حل الامتحان للمرة الثانية، ويسعون جاهدين لاستذكار دروسهم وتجميع المعلومات التي تساعدهم في الحل.

نصائح لاجتياز امتحان اللغة الثانية

وقدم صلاح علي، معلم اللغة الفرنسية، عدة نصائح لطلاب الثانوية العامة من أجل اجتياز امتحان اللغة الثانية بنجاح واجتيازها بسهولة، مشيرا إلى أن يجب على الطالب أن يكون ملما بجميع قواعد المادة، حتى لا يخفق في الحل للمرة الثانية، واجتيازها بسهولة.

وتابع «علي» خلال حديثه مع «الوطن»، أن التركيز على جميع نقاط الكتاب والحل عليها باستمرار، وعدم التركيز على نقاط بعينها، موضحا أن عند البدء في حل الامتحان لا بد من إعطاء الأهمية لجميع الاسئلة والبدء بها بالترتيب، حتى لا يهدر الوقت.

الفهم اولا قبل بدء حل الامتحان

قبل البدء في حل امتحان اللغة الأجنبية الثانية ، لا بد من قراءة السؤال جيدا وفهم ما يدور حوله، حتى يستطيع الطالب الإجابة عليه بسهولة ويسر، عادة ما يخفق الطالب في الفهم الجيد للسؤال، لذلك يجب الحل على الاسئلة المشابهة خلال مراجعته للمادة، كما أنه لابد من عدم التفكير بأن الامتحان للمرة الثانية التي يمتحن بها، فضلا عن وضع هذه النقطة نصب عينيه أيضا لتخطيه بسهولة.