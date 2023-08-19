اتحاد الناشرين يكرم أوائل الثانوية العامة والإعدادية والابتدائية

كرّم اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، أوائل الثانوية العامة والأعدادية والأبتدائية ومنحهم شهادات تقدير وجوائز مالية لكل المتفوقين ومجموعة كنب مهداءة من مؤسسة دار المعارف.

حضور كبير من لأعضاء الجمعية العمومية

حضر احتفالية التكريم التي نظمها الاتحاد كل من، محمد كامل شطا الأمين العام و وليد مصطفي رئيس لجنة المعارض و نيفين تهامي رئيسة لجنة التطوير المهني و حسام حامد رئيس لجنة الإعلام ومحمد عبدالمنعم عضو مجلس الأدارة و صبحي خميس مدير عام الاتحاد مصطفي الفرماوي عضو الهيئة العامة للكتاب ووعدد كبيرمن أعضاء الجمعية العمومية بالاتحاد وأعضاء لجنة النشاط الأجتماعي .

وقال الاتحاد في بيان له اليوم السبت ، أن تكريم الاتحاد للطلاب الأوائل في الشهادات التعليمية الثلاث، يأتي في إطار تحفيزمجلس إدارة الأتحاد لأبناء الناشرين الطلبة وحثهم علي التفوق الدائم .

تحفيز للتمسك بالتفوق المستمر

واكد سعيد عبده رئيس الاتحاد على الدور البالغ لأولياء أمور وأسر المتفوقين، لما بذلوه من جهد وما قاموا به من تهيئة لأجواء التميز والتفوق لأبنائهم، قائلا للطلاب: «مشواركم ابتدأ منذ لحظة تفوقكم، فعليكم بالعلم والمعرفة، والتمسك بالتفوق دائما، وأن الاحتفاء بالطلاب المتفوقين في الشهادات التعليمية هو في حقيقته تكريم لآبائهم وأمهاتهم على ما بذلوه في رعاية أبنائهم وتحفيزهم، لاستكمال مسيرة النجاح والتميز خلال المراحل التعليمية، وخلق جيل مبدع ومبتكر قادر على المشاركة في بناء وطنه.

من جانبه وجه ممدوح علي أمني الصندوق الشكر الي مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين لحرصه على تنظيم هذه الاحتفالية ، مؤكدا أهمية الحفاظ على التفوق من خلال الجد والاجتهاد والالتزام الدائم، مشيرا إلى أن لجنة النشاط الأجتماعي تدعم العملية التعليمية بجميع مراحلها، وأن أبواب لجنة النشاط الأجتماعي مفتوحة أمام المتميزين في كافه المجالات.

وأكد محمد كامل شطا الأمين العام للاتحاد أن العلم والمعرفة هما السلاح الفاعل الأمثل لمواجهة مصاعب الحياة ، بهما ترتقي الأمة ويعلو شأنها . وإنما تسمو الأمم بالعلماء .

وأشار وليد مصطفي رئيس لجنة المعارض إلى إرساء هذا التقليد الجديد بما يعكس التقدير المستحق للآباء والأمهات الذين حققوا المعادلة الصعبة، ورعاية أبنائهم من طلاب العلم حتى نالوا مراكز متقدمة بين زملائهم.