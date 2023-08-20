امتحان اللغة الأجنبية الدور الثاني الثانوية العامة 2023.. 85% اختيار من متعدد

بدأ طلاب الصف الثالث الثانوي الشعبتين العلمية والأدبية، قبل قليل، أداء امتحان اللغة الأجنبية الدور الثاني الثانوية العامة 2023، وفقاً للجدول المعتمد من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، في لجان امتحانية مؤمنة ومراقبة بكاميرات مراقبة، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لحماية الطلاب والمعلمين.

امتحان اللغة الأجنبية الدور الثاني الثانوية العامة 2023

وأكّدت وزارة التربية والتعليم، أنَّ الغرفة المركزية بوزارة التعليم تواصلت قبل بدء الامتحان مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، للاطمئنان على وصول أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الدور الثاني الثانوية العامة 2023، في موعدها المحدد، وأنَّ العملية الامتحانية تسير بانضباط دون أي مشاكل أو معوقات.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الدور الثاني الثانوية العامة 2023، تتضمن 85% أسئلة موضوعية «اختيار من متعدد» و15% من الأسئلة مقالية، وفقاً لمواصفات المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023

وشددت وزارة التعليم، على المديريات التعليمية، بالتأكّد من عدم دخول أي طلاب للجان الامتحانية بدون هواتف محمول أو أي أجهزة إلكترونية، وتفتيش الطلاب 3 مرات بالعصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، وداخل اللجان الامتحانية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقرارات .

وأشارت إلى أنَّه يتمّ متابعة سير الامتحان من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والتدخل الفوري لحل أي مشاكل قد تحدث، مشددة على ضرورة توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب لأدائهم الامتحانات بسهولة ويسر والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة ومواجهة الغش ومنع تواجد الهواتف المحمولة والتنسيق والتعاون بين الجميع لحل المشاكل أولًا بأول.