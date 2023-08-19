عمليات تعليم المنيا: لم نرصد أي شكاوى في امتحان الثانوية العامة

قال حمدى مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، إن غرفة عمليات متابعة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة لم تسجل أى شكاوى من الامتحان اليوم السبت.

امتحان مادة اللغة العربية والدين

وأضاف «مصطفى» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة، بدأت بأداء مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، حيث أدى اليوم 1203 طالب الامتحان فى اللغة العربية، و120 طالب وطالبة في مادة التربية الدينية، داخل 11 لجنة، وجميعهم كانوا قد رسبوا في المادتين بنفس أرقام جلوس الدور الأول.

وتابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا اليوم السبت بدء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، موجها وكيل وزارة التربية والتعليم باستمرار التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، ومنع الإشغالات، وتوفير عوامل الأمن و الهدوء بمحيط لجان الامتحانات تيسيرا على الطلاب.

10 آلاف طالب يؤدون امتحان الدور الثاني

وأكد وكيل وزارة التعليم أن امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة تستمر حتى 29 من أغسطس الجارى، موضحا أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الدور الثانى هذا العام بمحافظة المنيا 10 آلاف و 175طالبا وطالبة نظامي، خدمات، منازل، موزعين على 11 لجنة على مستوى المحافظة.