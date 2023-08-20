محافظ أسيوط يتابع سير العمل بمنظومة المرتبات الحكومية «payroll»

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، في مكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور أحمد شريت، مدير المديرية المالية بأسيوط، لمتابعة سير العمل بمنظومة المرتبات الحكومية «payroll» وتطوير منظومة العمل بالوحدات الحسابية، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير أنماط العمل الحكومي، وفي إطار خطة وزارة المالية لرفع كفاءة مديري الحسابات والعاملين بالإدارات المالية والوحدات الحسابية وتحسين بيئة العمل الحكومي في مصر، وذلك بحضور محمد بشير، مدير المكتب الفني للمحافظ.

منظومة المرتبات الحكومية

وأشار محافظ أسيوط إلى أن اللقاء تضمن مناقشة سير العمل بمنظومة المرتبات الحكومية «payroll»، والتي تم تطبيقها بكافة الوحدات ومديريات الخدمات والقطاعات الحكومية، تنفيذا لخطة الدولة في التحول الرقمي لرفع كفاءة الوحدات الحسابية بنطاق عام المحافظة، ومناقشة سبل مواجهة المشكلات التي تواجه العاملين بالمنظومة وتذليل العقبات أمام سير العمل، مؤكدا ضرورة التنسيق مع مندوبي المالية بالمديريات والوحدات المحلية لتنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والنزاهة والتنفيذ والرقابة والحفاظ على المال، فضلًا عن المتابعة المستمرة والمراجعة لتحصيل الإيرادات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وتفعيل التحصيل إلكترونيًا من خلال الربط مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لضمان أقصى درجات الدقة والتأمين للبيانات وإعداد تقارير التسويات المالية للإيرادات.

تنمية الموارد الذاتية

كما استعرض المحافظ جهود المحافظة في تطوير منظومة العمل بالإدارات الحسابية وتنفيذ خطة المحافظة لتنمية الموارد الذاتية، مع ضبط الإنفاق وترشيده، والتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية لتعظيم الإيرادات لتحقيق أقصى استفادة من المشروعات التابعة للمحافظة لتلبية احتياجات القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر والإسراع في برامج التنمية تنفيذًا لسياسة الدولة وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.