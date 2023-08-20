إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الغربي

أصيب شخصان بإصابات متنوعة وجروح وكسور متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضهما لحادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، صباح اليوم الأحد، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها.

وتوقفت حركة المرور على طريق الصعيد الصحراوي بصورة جزئية، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور لاتخاذ اللازم.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، قبل الطريق الإقليمي، ووجود عدد من المصابين.

إصابة شخصين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة وهما رجب محمد علي، 46 سنة، ومحمود علي، 19 سنة.

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم بسيارة إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما بحسب إصابة كل منهما.

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.