15 ألف جنيه إيرادات فيلم تاج أمس في دور العرض

تراجعت كثير من الأفلام التي تمّ طرحها في دور العرض السينمائية في موسم عيد الأضحى في شباك التذاكر خلال الأيام الأخيرة، وذلك بسبب طرح عدد جديد من الأفلام وانطلاق موسم الصيف.

فيلم تاج في المركز الأخير

وكان من بين الأفلام التي تراجعت فيلم تاج للفنان تامر حسني، إذ قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن فيلم تاج جاء في المركز الأخير يوم أمس السبت الموافق 19 أغسطس وحقق إيرادات بلغت 14.645 جنيه فقط.

وفيلم تاج بطولة الفنان تامر حسني يشاركه فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم دينا الشربيني وساندي وعمرو عبدالجليل وهالة فاخر، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق وينتمي إلى نوعية أفلام السوبر هيرو.

وينافس الفنان تامر حسني بفيلم تاج في شباك التذاكر، إلى جانب جانب عدد آخر من النجوم من بينهم كريم عبدالعزيز بفيلم بيت الروبي وأحمد فهمي بفيلم مستر إكس وأكرم حسني بفيلم العميل صفر وغيرهم.