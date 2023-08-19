فيلم «تاج» لـ تامر حسني يواصل تذيل الإيرادات اليومية بـ13 ألف جنيه

رغم المنافسة القوية التي تشهدها دور العرض السينمائية هذه الفترة، بسبب كثرة الأفلام التي تشارك في موسم الصيف، والتى يلعب بطولتها عدد من النجوم، إلا أن فيلم «تاج» يظل متذيلا للإيرادات.

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، عن أن فيلم «تاج» للفنان تامر حسني جاء فى المركز الأخير أمس الجمعة، بإيرادات بلغت 13.507 ألف جنيه فقط.

أبطال فيلم «تاج»

وفيلم «تاج» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم تامر حسني ودينا الشربيني وساندي وعمرو عبد الجليل وهالة فاخر وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

وبجانب فيلم «تاج» يشارك في دور العرض السينمائية عدد آخر من الأفلام، من بينها «وش في وش» لمحمد ممدوح، و«ع الزيرو» لمحمد رمضان، و«مرعي البريمو» لمحمد هنيدي، و«العميل صفر» لأكرم حسني، و«مستر إكس» لأحمد فهمي، و«5 جولات» لماجد المصري، و«البعبع» لأمير كرارة.