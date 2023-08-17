فيلم تاج يحقق 13 ألف جنيه في شباك التذاكر خلال 24 ساعة

حقق فيلم تاج إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الأربعاء، بلغت 13 ألفا و661 جنيها، وتراجع إلى المركز العاشر والأخير بقائمة الإيرادات اليومية للأفلام، التي تصدرها حسب الترتيب أفلام العميل صفر، وش في وش، بيت الروبي، مرعي البريمو، ع الزيرو، مستر إكس، 5 جولات، البطة الصفرا، البعبع، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتجاوز إجمالي إيرادات فيلم تاج بطولة تامر حسني منذ انطلاق عرضه بالسينما على مدار 7 أسابيع بالتزامن مع موسم أفلام عيد الأضحى، حاجز الـ45 مليون جنيه، فيما تخطت إيرادات فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز لـ123 مليون جنيه خلال 8 أسابيع عرض بالسينما.

أبطال فيلم تاج

وفيلم تاج بطولة تامر حسني ودينا الشربيني، ساندي، عمرو عبدالجليل، شيرين، هالة فاخر، قصة تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

قصة فيلم تاج

ويجسد تامر حسني خلال فيلم تاج، شخصية تاج الذي يتمتع بمقومات خارقة للطبيعة تجعله سوبر هيرو، ويستخدم قواه الخارقة لخدمة الناس، ولكن يقع في مأزق بسبب شقيقه التوأم الذي يتمتع بنفس القوة ولكن لخدمة الشر.