فيلم تاج يتراجع للمركز الأخير بدور السينما.. حقق إيرادات 12 ألف جنيه أمس

استقبلت دور العرض السينمائية مؤخرًا، عددًا آخر من الأفلام السينمائية التي انضمت لموسم الصيف، مما ترتب عليه تراجع إيرادات بعض الأفلام التي طُرحت في موسم عيد الأضحى، وكان من بينها، فيلم تاج للفنان تامر حسني.

تامر حسني يحتل المركز الأخير بشباك التذاكر

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيان، أن فيلم تاج للفنان تامر حسني كان فى المركز الأخير أمس الخميس، وذلك بإيرادات بلغت 12,029 ألف جنيه فقط لا غير.

وفيلم تاج يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم تامر حسني ودينا الشربيني وساندى وهالة فاخر وعمرو عبد الجليل وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

طرح أفلام جديدة بدور السينما

ومن الأفلام التي طُرحت مؤخرًا في دور العرض السينمائية، فيلم العميل صفر لأكرم حسني، وفيلم وش في وش لأمينة خليل ومحمد ممدوح، وفيلم 5 جولات للفنان ماجد المصري، ومعه عدد من الشباب من بينهم آدم الشرقاوي وداليا شوقي.