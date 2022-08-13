الحكم على طليق بريتني سبيرز في تهمة التعدي على حفل زفافها بالسجن 128 يوما

أدين جيسون ألكسندر، زوج بريتني سبيرز السابق، اليوم، بتهمة التعدي الجسيم والاتصال الجسدي غير القانوني، بعد أن اقتحم منزلها يوم زفافها من سام أصغاري في يونيو الماضي، وحُكم عليه بالسجن لمدة 128 يومًا في المقاطعة، على الرغم من أنه قضى بالفعل 64 يومًا في سجن مقاطعة فينتورا، فقد تم اعتماد تلك المدة، ولم يعد مطلوبا لإكمال باقي المدة بسبب الـ«سلوك جيد».

لم يقدم جيسون ألكسندر طعنا في تهمتي التعدي على ممتلكات الغير والاتصال الجسدي غير القانوني، وفقًا لبيان صحفي صادر عن مكتب المدعي العام في مقاطعة فينتورا بولاية كاليفورنيا، وبخلاف الحكم صدر أمر حماية جنائي يمنعه من الاقتراب من مسافة 100 ياردة من كل من بريتني سبيرز وريتشارد أوبلر، حارس الأمن الذي واجهه في مكان الحادث، وفقا لما نشرته مجلة «بيبول» الأمريكية.

المحكمة تلزم طليق بريتني سبيرز بعدم الاقتراب منها مسافة 100 ياردة

وتظهر سجلات المحكمة أنه تم إسقاط عدد من التهم من بينها المطاردة الجنائية الخاصة، وجنحة التخريب بموجب صفقة مع المدعين العامين في مقاطعة فينتورا.

في 9 يونيو الماضي، ألقي القبض على ألكسندر، بناءً على مذكرة توقيف بعد أن اقتحم منزل بريتني سبيرز، حيث قام ببث مباشر عبر حسابه على «إنستجرام» بينما كان يتجول في محيط المنزل، يكشف عن ترتيبات حفل زفاف زوجته السابقة، وعندما أوقفه الأمن ادعي أنه تمت دعوته إلى حفل الزفاف.

حارس بريتني سبيرز: طليقها حاول اقتحام غرفة نومها

وخلال جلسة استماع أولية استغرقت ساعتين في 27 يونيو الماضي، اتهم ألكساندر بارتكاب جناية مطاردة، وتهم جنحة بالتعدي على ممتلكات الغير ورفض ترك ممتلكات خاصة، والتخريب والضرب، وفقًا لاستمارة الحجز الخاصة به من مكتب شريف مقاطعة فينتورا.

وشهد حارس الأمن وريتشارد أوبلر أيضًا أثناء جلسة الاستماع، أنه في يوم زفاف «سبيرز»، حاول ألكسندر فتح باب غرفة نومها، والذي كان مغلقًا.