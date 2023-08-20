انتشال جثة شاب غرق في أحد شواطئ مرسى مطروح

نجح فريق «غواصون الخير المتطوعين»، منذ قليل، بقيادة الغطاس فتحي العبيدي، في انتشال جثة شاب غرق في شاطئ النخيل 2 بمدينة مرسى مطروح، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

غرق شاب في مرسى مطروح

كان الشاب حسن ربيع حسين، 19 سنة، غرق في شاطئ النخيل 2 بجوار كوبري روميل، وجرى البحث عن جثته من خلال فريق «غواصين الخير»، وتمكنوا من العثور عليه وسحب جثته من البحر.

واستقبل مستشفى مرسى مطروح العام، اليوم، جثة الشاب، وجرى توقيع الكشف الطبي عليها من خلال مفتش الصحة وإيداعها ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت إشراف جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة مطروح إلى موقع الحادث، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.