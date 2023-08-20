تفاصيل الحالة المرورية بالقاهرة اليوم.. كثافات متوسطة في رمسيس (فيديو)

استعرضت القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية اليوم الأحد 20 أغسطس 2023، وقالت الإعلامية دينا شرف، مقدمة البرنامج، إنّ شارع رمسيس يشهد كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي مستمرة حتى ميدان العباسية، متابعة: «في تقاطع شارع سالم توجد كثافات نسبية، ويشهد كوبري الجلاء سيولة مرورية مستمرة حتى طريق العروبة».

وأشارت إلى أنّ كوبري المطار يشهد كثافات نسبية تختفي في أثناء الوصول إلى طريق المطار وعند كوبري الحدائق للقادم من الزاوية والمتجه للفنجري، وكذلك الأمر أعلى كوبري المطرية القادم من الكابلات.

ويشهد شارع فيصل كثافات مرورية، كما يشهد شارع الهرم الرئيس تباطؤا في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، وكذلك الأمر في شارع العريش ومدكور والطالبية، كما ظهرت كثافات في مشعل وشارع العشرين حتى الطالبية، وهناك كثافات مرورية أعلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فصيل بالطوابق حتى العشرين.

وبالنسب للحالة المرورية بمحافظة أسيوط، هناك سيولة مرورية من أمام مستشفى الجامعة مستمرة حتى جامعة أسيوط، وتبدأ الكثافات المرورية في الظهور على شارع المعلمين.