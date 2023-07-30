تفاصيل الحالة المرورية.. كثافات متوسطة في رمسيس و«بسيطة» في صلاح سالم

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميتين جومانا ماهر ودينا شرف، الحالة المرورية اليوم الأحد 30 يوليو 2023.

وقالت الإعلامية دينا شرف، إنّ شارع رمسيس يشهد كثافات مرورية متوسطة حاليا مستمرة حتى ميدان العباسية، وفي تقاطع شارع صلاح سالم سنجد كثافات بسيطة غير مؤثرة.

سيولة مرورية مستمرة أعلى كوبري الجلاء

وأضافت «شرف»: «عند كوبري الجلاء سنجد سيولة مرورية مستمرة حتى طريق العروبة، وعند كوبري المطار سيكون لدينا كثافات نسبية غير مؤثرة تختفي أثناء الوصول إلى طريق المطار».

وتابعت: «ظهرت بعض الكثافات أعلى كوبري حدائق القبة للقادم من منطقة الزاوية والمتجه إلى كوبري الفنجري، وكذلك الأمر على كوبري المطرية للقادم من الكابلات».

كثافات مرورية بشارع الهرم

وأكدت أنّ شارع الهرم يشهد كثافات مرورية بعد غلقه في الاتجاهين بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع، وتزيد الكثافات مع ساعات الذروة الصباحية، ويشهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤًا في حركة السيارات بسبب غلق الشارع في تقاطعه مع المريوطية وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية.

وظهرت بعض الكثافات في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين وحتى الطالبية، وهناك كثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، وكثافات على محور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان، إضافة إلى كثافات مرورية متحركة في كوبري عباس والجامعة وكوبري الجيزة المعدني.