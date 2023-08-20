«مرعي البريمو» يحقق 244 ألف جنيه إيرادات في دور السينما أمس

احتل الفنان محمد هنيدي المرتبة الرابعة بفيلمه «مرعي البريمو»، المنافس بدور العرض، إذ استطاع أن يثبت ذاته بين الأفلام المنافسة، رغم طرح عدد من الأفلام الجديدة الأخرى.

إيرادات فيلم مرعي البريمو

جاء ذلك وفق ما ذكره الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، مضيفًا أنَّ فيلم مرعي البريمو حقق أمس 244 ألف جنيه، مبينًا أنَّ من العناصر المميزة للفيلم هو الجمع بين الفنان محمد هنيدي وغادة عادل في فيلم واحد وذلك بفضل المخرج سعيد حامد.

أحداث فيلم مرعي البريمو

تدور قصة فيلم مرعي البريمو، في إطار كوميدي ملئ بالتشويق، والإثارة خلال المغامرة التي يتورط فيها تاجر البطيخ الذي يخفي قطع من الألماس داخل بطيخة، وتختفي في ظروف غامضة ويضطر للبحث عنها.

وظهر خلال أحداث الفيلم، قدم هنيدي دويتو غنائي مع فريق «شارموفرز» بعنوان «طبطبلي»، وحققت ما يزيد على مليون مشاهدة بعد طرحها على موقع يويتيوب بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية.

أبطال فيلم مرعي البريمو

فيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدي وغادة عادل، ومحمد محمود، وأحمد بدير، ولطفي لبيب، وكريم سامي مغاوري، ونانسي صلاح، من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.