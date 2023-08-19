382 ألف جنيه إيرادات فيلم مرعي البريمو بالسينما في يوم واحد

حقق فيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدي، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الجمعة بنحو 382 ألفًا و187 جنيهًا، فيما تصدر قائمة الإيرادات اليومية فيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني والذي حقق أمس مليونًا و787 ألف جنيه، وحقق فيلم وش في وش بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح أمس مليون و31 ألف جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاءت حصيلة إيرادات فيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدي، على مدار أسبوعي عرض بالسينما نحو حاجز الـ 13 مليون جنيه، وتراجع من المركز الأول إلى الرابع بعد استقبال السينما لأفلام جديدة خلال الأيام الماضية أبرزها العميل صفر ووش في وش، إلى جانب تصدر فيلم بيت الروبي قائمة الإيرادات على مدار 8 أسابيع عرض وتحقيقه أكثر من 123 مليون جنيه.

أبطال فيلم مرعي البريمو

فيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدي وغادة عادل، محمد محمود، أحمد بدير، لطفي لبيب، كريم سامي مغاوري، نانسي صلاح، تأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد.

وخلال أحداث الفيلم يقدم محمد هنيدي، دويتو غنائي مع فريق شارموفرز بعنوان طبطبلي، وحققت ما يزيد عن مليون مشاهدة بعد طرحها على موقع يويتيوب بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية.

قصة فيلم مرعي البريمو

تدور قصة فيلم مرعي البريمو، في إطار كوميدي ملئ بالتشويق، مت خلال المغامرة التي يتورط فيها تاجر البطيخ الذي يخفي قطع من الألماس داخل بطيخة، وتختفي في ظروف غامضة ويضطر للبحث عنها.