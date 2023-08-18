«مرعي البريمو» يتراجع في شباك التذاكر ويترك المركز الأول لـ«العميل صفر»

حصد فيلم «مرعي البريمو» بطولة الفنان محمد هنيدي، في شباك تذاكر السينما أمس الخميس، نحو 314 ألفا و747 جنيها، فيما تصدر قائمة الإيرادات اليومية فيلم «العميل صفر» بطولة أكرم حسني، الذي حقق أمس أكثر من مليون و200 ألف جنيه، فيما حقق فيلم «وش في وش» بطولة أمينة خليل، ومحمد ممدوح، نحو 811 ألف جنيه، بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتجاوز إجمالي إيرادات فيلم «مرعي البريمو» بطولة محمد هنيدي، حاجز الـ13 مليون جنيه، وذلك على مدار أسبوعين من عرضه بالسينما، وتراجع من المركز الأول بعد استقبال السينما لأفلام جديدة خلال اليومين الماضيين وأبرزها «العميل صفر».

أبطال فيلم «مرعي البريمو»

فيلم «مرعي البريمو» يجمع بين محمد هنيدي وغادة عادل، ويشاركهما البطولة لطفي لبيب، محمد محمود، أحمد بدير، كريم سامي مغاوري، نانسي صلاح، تأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد.

قصة فيلم «مرعي البريمو»

وتدور قصة فيلم «مرعي البريمو»، في إطار كوميدي، وهو اللون الذي يتميز به محمد هنيدي، حيث يجسد شخصية تاجر بطيخ تضطره الظروف لإخفاء قطع ألماس ثمينة في بطيخة ما، ولكن يتفاجأ بأن زوجته قامت ببيع كل البطيخ الموجود بالمحل، لتتصاعد المواقف والأزمات.