«مرعي البريمو» يحقق 245 ألف جنيه في شباك التذاكر خلال 24 ساعة

تراجع فيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدي، في قائمة الإيرادات اليومية إلى المركز الرابع في شباك تذاكر السينما، إذ حقق 245 ألفًا و903 جنيهات، أمس، وحقق فيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني في أول يوم عرض بالسينما نحو 802 ألف جنيه، وحقق فيلم وش في وش بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح نحو 507 آلاف جنيه، وفيلم بيت الروبي 248 ألف جنيه، بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاء إجمالي إيرادات فيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدي وغادة عادل، بنحو 12 مليون جنيه، على مدار أسبوعين عرض في السينما، تصدّر خلالها المركز الأول في الإيرادات اليومية.

قصة فيلم مرعي البريمو

تدور قصة فيلم مرعي البريمو، حول تاجر بطيخ يقوم بدوره محمد هنيدي، يجد نفسه يقوم بمغامرات بحثًا عن قطع من الألماس بعد أن أخفاها في بطيخة، وتفاجأ ببيع كل البطيخ المتواجد لديهم.

أبطال فيلم مرعي البريمو

فيلم مرعي البريمو من بطولة محمد هنيدي، غادة عادل، لطفي لبيب، محمد محمود، أحمد بدير، كريم سامي مغاوري، نانسي صلاح، تأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد.