أعمال شارك فيها علاء مرسي مع محمد هنيدي قبل فيلم مرعي البريمو

يكرر الفنان علاء مرسي تعاونه مجددا مع الفنان محمد هنيدي من خلال فيلم مرعي البريمو الذي يعرض في دور العرض السينمائية خلال هذه الفترة وذلك بعد عدة نجاحات جمعتهم من قبل.

وسبق وتعاون الفنان علاء مرسي مع الفنان محمد هنيدي في 5 أعمال قبل فيلم مرعى البريمو من بينها فيلم عندليب الدقي والذي تمّ تقديمه عام 2007 بمشاركة عدد كبير من الفنانين منهم داود حسين وعمرو عبدالجليل وثريا إبراهيم وآخرين وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج وائل إحسان.

أعمال جمعت علاء مرسي ومحمد هنيدي قبل مرعي البريمو

وهناك أيضًا فيلم يا أنا يا خالتي والذي جمع الثنائي محمد هنيدي والفنان علاء مرسي عام 2005 وشارك معهم عدد آخر من الفنانين منهم دنيا سمير غانم ولطفي لبيب وحسن حسني من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سعيد حام .

وسبقهم أيضًا فيلم عسكر في المعسكر اللذتن قدماه عام 2003 بجانب عدد من الفنانين منهم ماجد الكدواني ولقاء الخميسي وحسن حسني وصلاح عبدالله وحنان الطويل وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد ياسين.

وتعاونا أيضًا في مسرحية طرائيعو التي تمّ تقديمها عام 2002 بمشاركة عدد من الفنانين منهم علاء مرسي ومحمد شرف وحنان ترك وغادة عبدالرازق وآخرين.

وعلى مستوى الإذاعة قدما سويا مسلسل سوبر هنيدي بعدة أجزاء وشاركهما طلعت زكريا وإيمي سمير غانم وحسن حسني.