قافلة طبية لدعم غير القادرين في قرى ديرب نجم وكفر صقر بالشرقية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، جمعية الأورمان، في تنظيم قافلة طبية جديدة استهدفت توقيع الكشف الطبي على 98 مريضا ومريضة ضمن المرضى غير القادرين بقريتي أبو متنا وبهنيا مركز ديرب نجم، وقرى حي النصر ومبارك والسلام بمركز كفر صقر، وذلك بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالزقازيق.

الدور الحيوي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وأكد عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، الدور الحيوي والفاعل للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في إطار رؤية القيادة السياسية الحكيمة بأهمية دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، في مساندة قضايا التنمية وانطلاقا من كون عملية الحوار والشراكة هي عملية مستمرة من أجل ضمان استدامة تنفيذ البرامج التنموية التي تخدم رؤية مصر 2030.

إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة

وأوضح أن القافلة الطبية تضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات «صدر - عيون - أعصاب - عظام - مخ وأعصاب - سمعيات - جراحة عامة - أطفال - باطنة - مسالك»، حيث تم إجراء كل الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء، مرورًا بجراحات الشبكية، وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية، وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.