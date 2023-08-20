إصابة شاب في مشاجرة بالأسلحة البيضاء ببورسعيد

أصيب شاب صباح اليوم، بطعنات نافذ في الصدر إثر مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة تعاونيات الجيزة بحي الزهور ببورسعيد، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم له، وجارٍ ضبط أطراف المشاجرة والسلاح الأبيض.

إخطار بإصابة شاب

تلقى اللواء مازن صبري، مدير أمن بورسعيد، إخطار من الدكتور مصطفى شعبان، رئيس فرع الرعاية الصحية لإقليم محافظات القناة، يفيد بوصول يوسف طه يوسف، 21 سنة، مصاب بجرح شبه نافذ بالصدر إثر اعتداء من آخرين عليه بسلاح أبيض، إلى مستشفى الزهور، وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة له.

وتبين لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد من التحريات الأولية أن الشاب تعرض للطعن بالصدر من آخرين إثر مشاجرة بمنطقة تعاونيات الجيزة، ويجري رجال البحث الجنائي التحريات لمعرفة ملابسات الحادث.

وأمر مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على ملابسات الحادث وضبط أطراف المشاجرة والسلاح الأبيض المستخدم فيها، كما أمرت بتكثيف الحملات الأمنية للتصدي لحيازة الأسلحة البيضاء، خاصة بين الشباب، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات.

الشروع في القتل

وقال المحامي جاسر المصري، إن تحريات البحث الجنائي هي الفيصل في القضية، والتي يتم على أساسها الحكم، بالإضافة إلى أقوال شهود الواقعة التي تظهر مدى علاقه الشاب بالمشاجرة، أم أنه كان موجودا بالصدفة وتتحول القضية إلى جناية الشروع في قتل.