إصابة شاب في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة- الفيوم

أصيب شاب في العقد الثالث من العمر بإصابات متنوعة تراوحت بين كسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضه لحادث انقلاب سيارة ملاكي كان يقودها على طريق القاهرة- الفيوم الصحراوي، بمنطقة كوم أوشيم، وذلك بسبب انفجار إطار السيارة فجأة وفقدانه السيطرة على عجلة القيادة واختلالها في يده فانقلبت.

وتوقفت الحركة على طريق الفيوم بصورة جزئية نتيجة الحادث، فيما جرى إزالة آثاره وإعادة تيسيرها مرة أخرى عقب إخراج المصاب من السيارة.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة- الفيوم الصحراوي، أمام منطقة كوم أوشيم بدائرة مركز شرطة طامية، ووجود مصاب.

نقل المصاب للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بسيارة إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ إصابة محمد ربيع سعودي (31 عاما)، بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وجرى نقله إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتقديم العلاج اللازم له.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.