هل يمكن اكتشاف مرض السكر دون تحليل؟.. استشاري غدد صماء يوضح

«هل يمكن اكتشاف مرض السكر بدون تحليل؟»، سؤال تداوله رواد مواقع التوصال الاجتماعي هو إمكانية معرفتهم الإصابة بمرض السكر دون الحاجة إلى تحليل، وهل توجد أعراض مبكرة تنبه صاحبها قبل الإصابة بمرض السكري، وهو ما ستجيب عنه «الوطن» خلال السطور التالية.

اكتشاف مرض السكري دون تحليل

الدكتور إبراهيم الإبراشي، استشاري أمراض سكر وغدد صماء، أوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ مرض السكري لا يمكن اكتشافه من دون تحليل، لأنها تظهر لنا الأرقام التي من خلالها يتم تحديد هل الشخص مصاب بمرض السكر أم لا، لافتا إلى أنّ الأعراض المبكرة للسكر يمكن أن تظهر للبعض ولا تظهر للبعض الأخر.

أعراض مرض السكري

وأشار «الإبراشي» إلى الأعراض التي تظهر على الشخص المصاب بمرض السكر وتكون كالأتي:

ـ الشعور بالعطش أكثر من المعتاد.

ـ الجوع المستمر.

ـ كثرة التبول.

ـ فقدان الوزن من دون قصد.

ـ الشعور بالتعب والضعف.

ـ سهولة الاستثارة أو غيرها من التقلبات المزاجية.

ـ الرؤية الضبابية.

ـ وجود كيتونات في البول، والكيتونات أحد النواتج الثانوية لتكسُّر العضلات والدهون الذي يحدث عندما لا يكون هناك ما يكفي من الأنسولين في الجسم.

ـ بطء التئام الجروح.

وفي ذات السياق، أوضحت الدكتورة إيناس الشلتوت، استشاري وأستاذ أمراض الباطنة العامة والسكر بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، لـ«الوطن»، أنّ مرض السكري أحيانا يمكن الشعور بأعراضه قبل إجراء تحليل، ولكن تحليل مرض السكري مهم جدا لمعرفة الإصابة.

أسباب الإصابة بمرض السكر

ومرض السكري يحدث نتيجة عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الإنسولين بكمية كافية، وعندما يعجز الجسم عن الاستخدام الفعال للأنسولين الذي ينتجه.

ويعد الإنسولين هو الهرمون المسؤول عن تنظيم مستويات السكر في الدم، ويُعد ارتفاع مستوى السكر في الدم من الآثار الشائعة التي تحدث بسبب عدم السيطرة على مرض السكري، ويؤدي بمرور الوقت إلى حدوث أضرار وخيمة في العديد من أجهزة الجسم، خاصًة في الأعصاب والأوعية الدموية، بحسب «شلتوت».

وللوقاية من مرض السكر يجب إتباع الآتي :

ـ الحفاظ على وزن صحي.

- تجنب تعاطي التبغ.

- ممارسة نشاط بدني بما لا يقل عن 30 دقيقة خلال معظم أيام الأسبوع.

- إتباع نظام غذائي صحي مع الحد من المواد السكرية والدهون المشبعة.