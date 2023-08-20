برلماني: تشغيل محطة معالجة الصرف بالبحيرة يحمي بحيرة إدكو من التلوث

تقدّم محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، ورئيس الحكومة، ووزراء «التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الزراعة، والبيئة»، بشأن أسباب عدم تشغيل محطة معالجة الصرف الصحى بقرية المعدية التابعة لمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، الذي بدأ العمل به منذ عام 2011.

وأشار النائب في سؤال للحكومة، إلى انتهاء المشروع بنسبة 100% منذ 4 سنوات، موضحا أنّه عبارة عن «محطة معالجة بطاقة 3 ألف م3/يوم – محطة رفع – شبكات انحدار بطول 22كم/ط – خط طرد بطول 1.2كم/ط».

ولفت زين الدين، إلى أنّ قرية المعدية من القرى المطلة على بحيرة إدكو مباشرة، ويلقي الأهالي الصرف مباشرة في البحيرة دون أي معالجة، موضحا أنّ تشغيل هذه المحطة سيكون حلا لحماية البحيرة من تلوث الصرف المباشر بها، مطالبا الحكومة، باتخاذ ما يلزم وتشغيل المشروع ودخوله الخدمة حرصا على المال العام.

وقال عضو مجلس النواب، إنّ تشغيل محطة معالجة الصرف الصحي بقرية المعدية يمثل حماية للبحيرة من التلوث، بدلا من إلقاء الصرف مباشرة في الوقت الحالي، فضلا عن أنّها تمثل خدمة للأهالي، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإنهاء مشروعات الصرف الصحي المتعلقة في جميع المحافظات.