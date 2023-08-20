انطلاق ملتقى توظيف «حياة كريمة» بالقليوبية.. يوفر 7 آلاف فرصة عمل

افتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ملتقى للتوظيف برعاية مؤسسة «حياة كريمة»، لتوفير فرص العمل لجميع المؤهلات والتخصصات، بمشاركة الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وهند جلال المنسق الميداني لمبادرة حياة كريمة بالقليوبية، وإيمان شحاته وكيل وزارة العمل بالقليوبية.

55 شركة في الملتقى التوظيفي

وأجرى محافظ القليوبية، جولة لتفقد جميع الشركات المشاركة بالملتقى، والتعرف على أعداد الوظائف المتاحة، ومدى جدية التقديم لتلك الوظائف، مشيرا إلى أن عدد الشركات المشاركة بالملتقى 55 شركة، ويصل إجمالي فرص العمل المتاحة ما يزيد عن 7 آلاف فرصة عمل.

ورش تدريبية من خلال برنامج طور وغير

وكانت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، بالتنسيق مع مبادرة «حياة كريمة»، نظمت ورشا تدريبية من خلال برنامج «طور وغير»، الذي يوفر التدريب قبل التوظيف للشباب، باعتباره الأساس للقبول في أي وظيفة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، على هامش ملتقى التوظيف المقرر انعقاده بسيتي كلوب بنها، لشركات القطاع الخاص من خلال مبادرة «توظيف مصر».

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أنه تم توفير تدريبات متخصصة لأبناء محافظة القليوبية في مكانين، وذلك بقاعة مديرية الشباب والرياضة بنها، وقاعة تحيا مصر بجوار كلية العلاج الطبيعي بجامعة بنها على مدار 3 أيام، وتشمل تدريبا تكنولوجيا للتعرف على أهم البرامج اللازمة للتوظيف، وكيفية كتابة السيرة الذاتية، وما الوظائف المستقبلية، وكيفية إجراء مقابلة شخصية ناجحة للعمل، وكذلك كيفية التسويق الشخصي ومهارات العرض.

كما شمل التدريب التعرف على مهارات التسويق الشخصي وعرض الإمكانيات العملية والعلمية بطريقة صحيحة، وأهم مهارات العرض الجيد والسمات المميزة لكل عارض.