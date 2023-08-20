حفل تامر حسني في الساحل الشمالي «كامل العدد».. شاركته أسيل عمران

أحيا الفنان تامر حسني حفلًا غنائيًا جديدًا، ضمن حفلات موسم الصيف في أحد الشواطئ بالساحل الشمالي.

ونشر تامر عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، صورًا من الحفل، وشاركته خلال الحفل الفنانة أسيل عمران في الأداء التمثيلي لأحدث أغنياته «حواء».

وأعلن حفل تامر حسني شعار «كامل العدد»، وحصل على عدد من الصور التذكارية مع جمهوره، وظهر خلال الصور مع عدد من الأطفال.

أغنية حوا لـ تامر حسني

وكتب الفنان تامر حسني، كلمات أغنية «حوا» بنفسه ومن تلحينه أيضا، وهي من توزيع وميكس وماستر علي فتح الله، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، تحت إخراج تامر حسني، وظهرت معه فيه الفنانة أسيل عمران.

نجاح أغنية حوا لـ تامر حسني

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع أغنية «حوا» التي طرحها الفنان تامر حسني، يوم أمس الخميس، عبر صفحته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وهي إحدى أغاني ألبومه الجديد الذي يحمل اسم هرمون السعادة.