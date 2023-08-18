تامر حسني يتخطى النصف مليون مشاهدة بأغنية «حوا» في أقل من 24 ساعة

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع أغنية حوا التي طرحها الفنان تامر حسني، يوم أمس الخميس، عبر صفحته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وهي إحدى أغاني ألبومه الجديد الذي يحمل اسم هرمون السعادة.

تامر حسني يتخطى النصف مليون بأغنية حوا

ونجحت أغنية «حوا» للفنان تامر حسني في كسر حاجز النصف مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرح الأغنية على موقع «يوتيوب» كما أنها أصبحت ترند رقم أربعة.

وكتب الفنان تامر حسني، كلمات أغنية «حوا» بنفسه، وتولى تلحينها أيضا، وهي من توزيع وميكس وماستر علي فتح الله، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، تحت إخراج تامر حسني، وظهرت معه فيه الفنانة أسيل عمران.

وتقول كلمات الأغنية:

إشتريت كتاب إسمه

كيف تفهم حوا

قولت هعرف منه

إيه في دماغها جوا

حوا في كل الجنسيات

بجد تركيبه واحده

لو هنسمي في مسميات

أحن حنينه جاحده

حافظين مش فاهمين

نفس الكلام و بيتردد