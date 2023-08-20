قرار مهم من «التعليم» بشأن التحويل بين المدارس لطلاب الثانوية العامة

وجّه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رؤساء اللجان المكلفين بمتابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني للعام الدراسي 2023، بالتنبيه على الطلاب بأنّه لا يعتد بإجابة الطالب إلا في ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، وأي إجابة على ورقة الأسئلة لن يعتد بها.

منع أي تحويلات لطلاب المرحلة الثانوية

كما وجّه وزير التربية والتعليم، مديري المديريات التعليمية بمنع أي تحويلات لطلاب المرحلة الثانوية بين المدارس إلا بعد مراجعة بياناتهم على قاعدة بيانات الوزارة، والعرض على اللجنة المختصة بالوزارة.

وأدى طلاب الصف الثالث الثانوي، امتحان اللغة الأجنبية والتربية الوطنية الدور الثاني الثانوية العامة 2023، بلجان امتحانية مؤمنة وفقا للجداول المعلنة والمعتمدة من وزارة التربية والتعليم.