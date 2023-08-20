«التعليم»: لا شكاوى من امتحان اللغة الأجنبية للثانوية العامة «دور ثان»

تفقد أيمن موسى، وكيل وزارة التعليم بمحافظة القاهرة اليوم الثاني لامتحانات الثانوية العامة «دور ثان» للعام الدراسي 2022/ 2023، إذ يؤدى طلاب الصف الثالث الثانوي اليوم امتحان مادة اللغة الثانية - تربية الوطنية.

لا شكاوى من امتحان اللغة الأجنبية الثانية

وأكد وكيل وزارة التعليم بالقاهرة توفير سبل الراحة والطمأنينة لأبنائه طلاب الثانوية العامة، موضحة أن الامتحانات تسير بشكل جيد، ولم تتلق الغرفة أي شكاوى حتى الآن، كما يجرى التواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية والتواصل الدائم لحظة بلحظة .

وأشار إلى أن امتحان اللغة الأجنبية الثانية «الإنجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية» بدأ في الساعة التاسعة صباحا واستمر لمدة ساعتين وحتي الحادية عشر ظهرا، فيما بدأ امتحان التربية الوطنية في الحادية عشر ونصف ظهرا وحتى الساعة الواحدة ظهرا.