«التعليم»: ضبط 3 حالات غش في أول أيام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

انطلقت امتحانات الدور الثاني من شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، اليوم السبت، إذ أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة اللغة العربية بإجمالي 15101 ألف طالب/ وطالبة أمام (277) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وفي الفترة الثانية، أدى الطلاب الامتحان في مادة التربية الدينية بعدد (3601) طالب وطالبة.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان الدور الثاني في مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية) فترة أولى بعدد (5) طالب/طالبة، وامتحان التربية الدينية فترة ثانية بعدد (1) طالب/طالبة، بينما أدى عدد (1) طالب/طالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان الدور الثاني في مادة التربية الدينية.

وحرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وأكد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

استخدام العصا الإلكترونية

وشدد على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، وعدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، والتصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

وقد سارت أجواء الامتحان خلال اليوم الأول بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

رصد عدد (3) حالات غش الكتروني

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد عدد (3) حالات غش الكتروني، حيث تم ضبط طالب بإدارة شرق الفيوم بمحافظة الفيوم، وطالب بلجنة ديروط بأسيوط، وطالب بلجنة شبين القناطر بالقليوبية، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

والجدير بالذكر، أن غدًا الأحد الموافق 20 أغسطس 2023 يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الثاني في مادتى اللغة الأجنبية الثانية، والتربية الوطنية، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين امتحان الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)، والتربية الوطنية.