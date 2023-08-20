«التعليم» تحقق في مزاعم تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة دور ثان

قال مصدر في الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المكلفة بمتابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023، إنّ فريق مكافحة الغش الإلكتروني، رصد الأسئلة المتداولة والمزعومة لامتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة الدور الثاني 2023 عبر تليجرام، للتحقق من صحته وأنّه نفس الأسئلة الموجودة مع الطلاب باللجان.

وأضاف المصدر، أنّه لا تهاون مع الغشاشين، وحال التأكد من الأسئلة المتداولة والمزعومة لامتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة الدور الثاني 2023، سيتم تطبيق عقوبات صارمة ضد الطلاب الغشاشين.

وكانت صفحات الغش الإلكتروني، تداولت عبر تطبيق «تليجرام»، أجزاء من أسئلة زعمت أنّها لامتحان اللغة الأجنبية الثانية الثانوية العامة الدور الثاني 2023، الذي يؤديه الطلاب الآن باللجان الامتحانية، بعد الوقت الأصلي للامتحان الذي بدأ في التاسعة صباحا ويستمر لمدة 3 ساعات.