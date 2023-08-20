«تعليم مطروح»: لا شكاوى لطلاب الثانوية العامة من امتحان اللغة الأجنبية الثانية

قال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن غرفة عمليات امتحانات الدور الثاني الثانوية العامة الرئيسية بتعليم مطروح، تتابع الأجواء الامتحانية في اللجان، والتي بدأت في مجمع أبي بكر الصديق، موضحاً أن الجدية والالتزام والانضباط والهدوء كانت عنوان امتحان اليوم الثاني.

شحاتة: لم يتغيب أحد عن امتحانات اليوم

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الأحد، أن 22 طالبا أدوا امتحان اللغة الأجنبية الثانية في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، ولم يتغيب أحد، مشيرا أنه تم توزيع كتيبات المفاهيم الخاصة بامتحان اليوم عليهم واستلامها منهم عقب نهاية الامتحان وفق التعليمات الوزارية الخاصة بهذا الشأن.

لا شكاوى من الامتحانات اليوم

وأشار وكيل تعليم مطروح، خلال رئاسته غرفة الامتحانات الرئيسية، أنه يجري التواصل الفوري مع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم وغرفة عمليات المحافظة لمتابعة سير امتحان اليوم والاطمئنان على انضباط العملية الامتحانية وتذليل أي عقبات، ولم يتم رصد أية شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور، ويجري المتابعة مع رؤساء اللجان، والتشديد على جميع التعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم ومنها عدم الدخول بالهواتف المحمولة في اللجان.