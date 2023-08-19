انطلاق امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 بمادة اللغة العربية

انطلقت الآن امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023، بمادة اللغة العربية، إذ يؤدي نحو 118 ألفا و605 طلاب وطالبات، بالشعبتين العلمية والأدبية الراسبين في مادة أو مادتين، امتحان اللغة العربية من الساعة التاسعة صباحًا ويستمر لمدة ثلاث ساعات حتى الثانية عشر مساءً.

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة الدور الثاني 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ الغرفة المركزية بالوزارة تتابع منذ صباح اليوم، مع غرف العمليات بالمديريات، وصول أوراق الأسئلة والبابل شيت الخاص بامتحان اللغة العربية للثانوية العامة الدور الثاني 2023، اللجان الامتحانية في موعدها المحدد، ومتابعة الإجراءات الاحترازية وإجراءات مكافحة الغش باللجان الامتحانية من التفتيش والتأكد من عدم وجود أي أجهزة الكترونية أو هاتف محمول.

امتحان الدور الثاني للثانوية العامة

وأضافت وزارة التعليم، أنّ الغرفة تتابع سير وانضباط الامتحانات داخل اللجان الامتحانية والتأكد من انتظامها دون وجود أي مشكلات تعيق العملية الامتحانية، والتأكد من وصول أسئلة الامتحانات في وقتها المحدد، لافتة إلى تطبيق نفس الضوابط والآليات في امتحانات الدور الأول للثانوية العامة.