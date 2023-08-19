وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني تسير دون مشاكل

أكّد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ امتحانات الثانوية العامة دور ثان منتظمة ومستقرة، واللجان تسير بانضباط كما أن المدارس حرصت على توفير وسائل الراحة والهدوء للطلاب أثناء عقد الامتحانات والتصدي لمحاولات الغش، موضحًا أنَّ بعض الطلاب يؤدون الامتحانات بنصف الدرجة وبعضهم بالدرجة الفعلية وهؤلاء من أجلوا امتحانات الثانوية العامة دور أول.

امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023

وانطلقت اليوم امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023، بمادة اللغة العربية، إذ يؤدي نحو 118 ألفا و605 طلاب وطالبات، بالشعبتين العلمية والأدبية الراسبين في مادة أو مادتين، امتحان اللغة العربية من الساعة 9 صباحًا ويستمر لمدة 3 ساعات حتى 12 مساءً.

وذكرت وزارة التعليم أنَّ الغرفة تتابع سير وانضباط الامتحانات داخل اللجان الامتحانية والتأكّد من انتظامها دون وجود أي مشكلات تعيق العملية الامتحانية، والتأكّد من وصول أسئلة الامتحانات في وقتها المحدد، لافتة إلى تطبيق نفس الضوابط والآليات في امتحانات الدور الأول للثانوية العامة.