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«الداخلية»: ضبط 3 متهمين بتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها في القاهرة

كتب:

بسمة عبدالستار
12:57 م | الأحد 20 أغسطس 2023
الأجهزة الأمنية - صورة أرشيفية

الأجهزة الأمنية - صورة أرشيفية

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة، أنّ 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة القسم، يزاولون نشاطا إجراميا تخصص في تصنيع المواد المخدرة وخاصةً مخدر الستروكس متخذين من شقة مستأجرة بدائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال وجودهم بالشقة المشار إليها، وبحوزتهم كمية من مادة الستروكس المخدر وزنت 1,400 كيلوجرام – مبلغ مالي – 5 هواتف محمول – 2 مكواة لتغليف الأكياس - كمية كبيرة من الأكياس الفارغة معدة للتعبئة - ميزان حساس).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التصنيع والاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم بسمة عبدالستار