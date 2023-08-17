تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في تصنيع وبيع المواد المخدرة بالقاهرة

قرر قاضي المعارضات تجديد تجديد حبس تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في تصنيع والإتجار بالمواد المخدرة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تشكيل عصابي تخصص في بيع المود المخدرة

وردت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة قيام «شخصين - مقيمان بدائرة القسم»، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تصنيع وبيع المواد المخدرة بالشقة ملك أحدهما كائنة بدائرة القسم، وقام رجال الشرطة بضبطهما أثناء تواجدهما بالشقة المُشار إليها.

الإتجار بمخدر الاستروكس

وعُثر بحوزتهما على كمية لمخدر الإستروكس وزنت 2 كيلو جرام - كمية من البودرة تستخدم في تصنيع الإستروكس المخدر وزنت 5 كيلو جرامات - كمية من الزجاجات التي تحتوي على سوائل وأسيتون يستخدم في عملية التصنيع – 60 كيس بداخلهم كمية من الإستروكس المخدر - كمية من الأكياس صغيرة الحجم فارغة».

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع والإتجار بالمواد المخدرة.

كما تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ200 ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.