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الحبس 15 عاما لـ4 متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بسوهاج

كتب:

شيماء دراز
03:56 م | الثلاثاء 15 أغسطس 2023
محكمة سوهاج

محكمة سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، حكمًا بمعاقبة 4 أشخاص بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، وذلك لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة، بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم بالواقعة بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار محمد رفاهى، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة، وأحمد أبوالقاسم، وأمانة سر عبدالمنصف إبراهيم، وعاطف رمسيس.

أحداث الواقعة ترجع إلى العام الماضي 

تعود أحداث الواقعة إلى شهر مارس من العام الماضى 2023 ، بدائرة مركز سوهاج، عندما وجهت الجهات المختصة لكلا من المتهم، «ر . أ» سن  42 عاما عامل، و المتهم «م . ز»  سن 38 عاما عامل، و المتهم  «م . ح»، سن 19 عاما  عامل، و«ك . أ»، سن 30 عاما  عامل، بتهمة إحراز جوهرين مخدرين الحشيش، الميثامفيتامين بقصد الاتجار، بدائرة المركز وأسلحة بيضاء، لحماية التجارة.

إحالة القضية لمحكمة الجنايات 

وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التى أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد وغرامة مالية. 

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بقلم شيماء دراز