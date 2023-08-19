حوادث اليوم.. ضبط كمية من المواد المخدرة وشركة إنتاج فني بدون ترخيص

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضبط عدد من الخارجين على القانون، وتحرير عدد من القضايا في مختلف محافظات الجمهورية، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

أبرز ضبطيات الداخلية

وخلال التقرير التالي، ترصد «الوطن»، أبرز الضبطيات التى أسفرت عنها حملات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال الـ24 ساعة الماضية.

تنفيذ 802 حكم قضائي بأسوان

أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عن ضبط عدد من الخارجين على القانون فى أسوان ودمياط، ففي أسوان، ضبطت الحملات 3 قضايا سلاح، ضُبط خلالها بندقية خرطوش، 3 فرد محلي وعدد من الطلقات بحوزة 5 متهمين، بالإضافة الى ضبط 3 قضايا إتجار بالمواد المخدرة ضبط خلالها 4.500 كيلو لمخدر الحشيش، 6 كيلو جرام لمخدر البانجو، كمية من مخدرى الشابو، الهيروين، بحوزة 4 متهمين، وجرى تنفيذ 802 حكم قضائي متنوع، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط كمية من المواد المخدرة بدمياط

أما فى محافظة دمياط، أسفرت جهود رجال الشرطة عن ضبط 5 قضايا إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها 9 كيلو جرام لمخدر الحشيش وزنت، 10 كيلو جرام لمخدر البانجو، 5.500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، كمية لمخدر الهيروين، بندقية خرطوش، 4 فرد محلي، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 5 متهمين، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط المتهم بسرقة المواطنيين

وفى القاهرة، تمكنت حملات رجال الشرطة من ضبط أحد الأشخاص بتهمة سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة والنصب، حيث تبين من خلال تحريات رجال الشرطة فى الواقعة قيام المتهم بإستدراج ضحايا من خلال الفيسبوك وذلك بدعوى توفير فرص عمل للمجني عليهم.

وقام رجال الشرطة بتحديد مكان تواجده، وتم ضبطه وبحوزته هاتف محمول وكمية من الأوراق وصور لبطاقات تحقيق شخصية بأسماء مختلفة، بالإضافة الى 15 شريحة هاتف محمول، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شركة إنتاج فني بدون ترخيص

ولم تتوقف حملات رجال الشرطة، حيث قام رجال الشرطة فى الجيزة بضبط شركة إنتاج فني بدون ترخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تبين من خلال تحريات رجال الشرطة فى الواقعة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فني بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة بدون ترخيص، واستخدام أجهزة حاسب آلي تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها برامج وتطبيقات مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية، دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، وكذا مصنفات سمعية وبصرية داخل الشركة دون ترخيص.