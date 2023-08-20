«الداخلية» تضبط طرفي مشاجرة في القاهرة 

تمكن رجال الشرطة من ضبط طرفي مشاجرة في منطقة عين شمس بالقاهرة، وجرى اقتياد الطرفين إلى القسم، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ورد بلاغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم مصاب برش خرطوش.

مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول المصاب وآخر، طرف ثان 3 أشخاص بسبب حدوث مشادة كلامية بين اثنين من الطرفين تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهم بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزة الطرف الأول، واستخدام أحد أفراد الطرف الثاني فرد خرطوش نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة أحدهم السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق وأضاف الطرف الأول بتخلصه من السلاح الأبيض بإلقائه بالطريق العام، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.