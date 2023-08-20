ضبط سائق سيارة يقود بـ«رعونة» في التجمع الخامس.. «لا يحمل رخصة»

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمنًا قيام قائد سيارة نقل بالسير برعونة؛ مما أدى إلى اصطدامه بسيارة ملاكي وإحداث تلفيات بها حال سيره بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة.

جرى تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بمحافظة بني سويف)، وتبين عدم حمله رخصتي قيادة وتسيير، وكذا وجود عدد من المخالفات المرورية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.